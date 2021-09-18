Только 4 дня: скидки на ряд смартфонов в МТС

С 17 по 20 сентября в сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести ряд смартфонов. Цены снижены на покупку как единым платежом, так и в рассрочку.
Чтобы приобрести понравившийся смартфон, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией "Удачная покупка".
Так, в ближайшие дни со скидкой до 140 рублей будет доступен смартфон Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB без NFC. Его можно будет приобрести за 659 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 61,70 рубля, а на два года – 29,60 рубля.
Перечень моделей смартфонов с ценами на них, действующими по 20 сентября, представлены в таблице:
|Модель
|Цена со скидкой
|Цена без скидки
|Выгода, руб.
|Ежемесячный платеж/
рассрочка 12 мес.
| Ежемесячный платеж/
рассрочка 24 мес.
|Samsung Galaxy A22 4/64GB
|569
|659
|90
|53
|26
|Samsung Galaxy A22 4/128GB
|659
|739
|80
|63
|31
|Samsung Galaxy M12 3/32GB
|399
|459
|60
|39
|19
|Samsung Galaxy M12 4/64GB
|459
|529
|70
|45
|22
|Xiaomi Redmi Note 10 4/128GB
|599
| 699
|100
|55,3
| 26,5
|Xiaomi Redmi Note 10 4/64GB
|509
|629
|80
|49
|25
|639
|739
|110
|58
|29
|Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB без NFC
|659
|799
|140
|61,7
| 29,6
Подробнее с условиями акции "Удачная покупка" можно ознакомиться здесь.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.