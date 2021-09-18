Только 4 дня: скидки на ряд смартфонов в МТС

С 17 по 20 сентября в сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести ряд смартфонов. Цены снижены на покупку как единым платежом, так и в рассрочку.

Чтобы приобрести понравившийся смартфон, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией "Удачная покупка".

Так, в ближайшие дни со скидкой до 140 рублей будет доступен смартфон Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB без NFC. Его можно будет приобрести за 659 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 61,70 рубля, а на два года – 29,60 рубля.

Перечень моделей смартфонов с ценами на них, действующими по 20 сентября, представлены в таблице:

Подробнее с условиями акции "Удачная покупка" можно ознакомиться здесь.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

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