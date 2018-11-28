Только 650 детей-инвалидов в Беларуси воспитываются в интернатных учреждениях

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство детей с инвалидностью в Беларуси воспитываются в домашних условиях, а в интернатных учреждениях находятся только 650 ребят. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Из 31,7 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет только 650 находятся в интернатных учреждениях Беларуси. Подавляющее большинство воспитываются в семьях, домашних условиях", - сказал Александр Румак.

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