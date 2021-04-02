Только белорусский народ имеет право определять свой путь развития - Андрейченко

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только белорусский народ имеет право определять свой путь развития. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только белорусский народ имеет право определять свой путь развития, включая вопросы конституционного строительства. И западным коллегам, если они хотят сохранить существующие международный порядок и стабильность, необходимо подходить ко всем процессам объективно и непредвзято. Со своей стороны белорусские парламентарии открыты к диалогу и готовы взаимодействовать в любом формате", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что мир не становится более безопасным. "Гонка вооружений, активизация террористической и экстремистской деятельности, наркотики, трансграничная преступность, состояние экологии, пандемия - решение этих проблем не терпит отлагательств. И альтернативы диалогу и сотрудничеству здесь нет. Именно на развитие диалога и направлены инициативы главы государства, которые Беларусь продвигает на международной арене, проводя многовекторный миролюбивый внешнеполитический курс. Нам надо продолжать искать точки соприкосновения, возможности плодотворных контактов. Здравомыслящих политиков в Европе немало. Уверен, что все они видят бесперспективность политики диктата, санкций и вмешательства во внутренние дела нашего государства", - отметил он.

По словам Владимира Андрейченко, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Палата представителей продолжает активную международную деятельность. Только с начала года проведено порядка 30 онлайн-мероприятий. "Основной упор депутатский корпус делает на информировании международной общественности о ситуации в стране, решениях Всебелорусского народного собрания и ходе их реализации. Полезные консультации проведены с нашими партнерами из Австрии, Испании, Турции. Состоялись встречи с послами Венесуэлы, Казахстана, Республики Корея, Сирии, Франции. На очереди - переговоры с коллегами из Китая, и повестку дня этой важной встречи надо насытить конкретным содержанием, - рассказал он. - В многостороннем формате мы работали на таких крупных международных площадках, как Межпарламентский союз, МПА АСЕАН, Межпарламентская ассамблея православия и другие. Такую работу следует продолжать, не сбавляя темпов".

В ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ белорусской делегацией был представлен проект резолюции о противодействии потреблению наркотиков среди детей и молодежи. "Это уже девятая резолюция, которую мы продвигаем на этой площадке. И нам важно обеспечить ее принятие. Несмотря на отмену полноформатного проведения летней сессии этой организации в Бухаресте, нам все же необходимо найти возможности для дальнейшей работы с нашими коллегами по этому и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Тем для дискуссий и обсуждений у нас предостаточно", - уверен председатель Палаты представителей

Безусловно, главным внешнеполитическим партнером остается Российская Федерация. "Это было подчеркнуто и участниками Всебелорусского народного собрания. Сегодня в Минске и Москве проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России. Наши отношения, основанные на братском единстве белорусского и русского народов, общих для нас ценностях, являются гарантией дальнейшего углубления союзного строительства и повышения благосостояния граждан двух стран, - констатировал Владимир Андрейченко. - В нынешнем году мы отмечаем важное событие - 25-летие союзного парламентаризма. Для нас этот юбилей - прекрасный повод по-новому взглянуть на пройденный путь и наметить дальнейшие перспективы совместной работы. С этой установкой нам и надо идти на 60-ю юбилейную сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится в июне".-0-