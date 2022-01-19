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Общество
19 января 2022, 17:50

"Только кажется, что 10% - незначительно". Пенсионерка о том, как сэкономить на продуктах с программой скидки

Во многих торговых сетях Беларуси с 17 января начала работать программа 10%-й скидки для уязвимых слоев населения. Мы узнали, кто может на нее рассчитывать, и подсчитали, сколько получится сэкономить за один поход в магазин на покупке привычного набора продуктов.

Кому положена

Появление скидки в 10% стало возможно благодаря соглашению, которое было подписано 12 января между Министерством антимонопольного регулирования и торговли и 16 крупнейшими торговыми сетями страны: в том числе "Евроопт", "Виталюр", "Соседи", "Белкоопсоюз", "Санта", "Белмаркет", "Гиппо", "Доброном", "Алми", "Корона", "Простор", Green и "ДорОРС". Планируется, что этот список будет расширяться.

"Впервые реализуем подобное соглашение. Это общий подход государства и бизнеса по поддержке уязвимых категорий населения. За последнее время продовольствие выросло в цене, ситуация по январю показывает, что этот процесс продолжается. Факторов много. Населению надо помогать справляться с этим, поэтому решили, что на социально значимые товары уязвимым категориям населения будет предоставлена 10%-я скидка", - отметил во время подписания соглашения министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

На нее могут рассчитывать пенсионеры, многодетные семьи, получатели государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного соцпособия, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами. В перечне продуктов, на которые предоставляется скидка, 29 позиций. В том числе мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, яйца. Из овощей и фруктов - картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная свежая и яблоки. Из бакалеи - сахар-песок, а также каши, мясные и фруктовые консервы для детского и диетического питания.

Поскольку крупные торговые сети добровольно участвуют в соглашении, общий механизм получения скидок не был определен. Каждая сеть сама решила этот вопрос.

"Для получения скидки покупатель должен заполнить заявление на присвоение его активированной карте "Санта" статуса "Социальная" в магазине и предъявить документ, подтверждающий принадлежность к социально уязвимой категории населения, - отметили в пресс-службе ООО "Санта-Ритейл". - Скидка предоставляется после предъявления дисконтной карты при расчете на кассе. В случае возникновения спорных ситуаций кассир вправе запросить у покупателя документ, подтверждающий принадлежность к социально уязвимой категории населения".

Там же пояснили, что итоговая стоимость товаров будет отражена в кассовом чеке. Важно отметить то, что на акционные скидка не распространяется.

В сети "Виталюр" пошли немного дальше. В ее магазинах воспользоваться 10%-й скидкой могут и близкие родственники тех, кто ее получил, а также социальные работники - после предъявления подтверждающего документа.

Математика для взрослых

Мы решили подсчитать, сколько можно сэкономить за один поход в магазин. Взяв корзину, направляемся сразу в хлебобулочный отдел. В списке товаров с 10%-й скидкой значится ржаной и ржано-пшеничный хлеб, а также батон из пшеничной муки высшего и первого сорта. Поэтому наши первые покупки - половина нарезанного "Водара" за 0,85 копеек и батон "Аппетитный" за 1 рубль 48 копеек.

В отделе молочных продуктов знакомимся с 68-летней Еленой Ивановной. О том, что с 17 января в магазинах будет действовать скидка на продукты питания, она уже знает - услышала по телевизору.

"Но еще ж надо было разобраться, на какие товары. Внучок помог, рассказал. Это только кажется, что 10% - незначительно. А если за месяц подсчитать, то прилично можно сэкономить", - отмечает пенсионерка и, одобрив наши первые покупки, соглашается поучаствовать в эксперименте.

В молочном отделе стандартный набор для пожилых людей: молоко или кефир, сметана, творог.

Выбираем молоко 2,5% жирности - 1,75 рубля за 900 мл, сметану 20-процентную - 1,30 рубля за 180 гр и творог жирностью 5% - 1,21 рубля за 180 гр. Отправляем в корзину десяток яиц, а это еще плюс 2,26 рубля.

"В отделе бакалеи нам нужна мука. Оладушки для внуков никто не отменял, - улыбается Елена Ивановна. - За рубль и 25 копеек берем кило пшеничной высшего сорта. И килограмм сахара за 1,72 рубля".

В мясном отделе приглянулась увесистая тушка цыпленка-бройлера - 9,14 рубля за полтора килограмма. Картофелем, морковью и свеклой Елена Ивановна закупилась еще на осенних ярмарках. А вот капусты и яблок нужно взять.

"Сейчас в магазинах все на порядок дороже, чем осенью у фермеров. Картошка так точно выросла в два раза в цене. Мы всегда стараемся закупить овощи на всю зиму, - рассказывает она. - Но капуста и яблоки - продукты скоропортящиеся в отличие от той же свеклы. И хранить их нам негде".

Выбираем кочан капусты покрупнее - почти 2 кило. Он обходится в 4,78 рубля. Плюс еще полтора рубля за килограмм яблок.

"За исключением муки и сахара этого набора продуктов нам с мужем вряд ли хватит на неделю. Думаю, что через дня 2-3 снова придется идти в магазин, за молочной продукцией так точно, - говорит Елена Ивановна и направляется в сторону касс. - Даже интересно, сколько я на этой скидке сэкономлю? "

Статус особый

При виде пожилой женщины кассир сразу же оживился. "С начала недели действует социальная скидка 10% в том числе и для людей пенсионного возраста. Предъявите, пожалуйста, ваше пенсионное удостоверение, - услышали от работника магазина хорошо заученную фразу. - Кроме того, можно заполнить заявление у нас в инфоцентре, и вашей бонусной карте будет присвоен статус "Социальная". По ней и будет идти скидка".

Итоговая полная сумма купленного Еленой Ивановной составила 27,2 рубля. С учетом скидки - 24,5 рубля. Экономия - 2,7 рубля.

"За эти деньги можно купить еще один десяток яиц, - улыбается пенсионерка. - А если подсчитать, сколько за месяц, то вполне неплохая сумма получится".

Ежемесячная сумма покупок у держателя карты с 10%-й скидкой не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума - сейчас это 288,01 белорусского рубля. То есть с помощью программы на покупке социально значимых товаров можно будет сэкономить до 29 рублей в месяц в каждой торговой сети. Кроме того, если размер скидки на определенный товар будет выше торговой надбавки на него, то она будет предоставляться в размере торговой надбавки. Продлится социальный дисконт до 17 июля 2022 года.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-

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