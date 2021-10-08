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08 октября 2021, 17:59

Топ-3 самых частых вопросов нотариусам с подробнейшими ответами

Фото из архива
Фото из архива

На бесплатные консультации нотариусов, как правило, приуроченные к праздникам, приходят сотни человек. Какие вопросы их волнуют?

Одна из таких акций прошла по всей стране 1 октября в День пожилых людей. Нотариусы консультировали бесплатно всех желающих на личном приеме, по телефону и через мессенджеры. Как сообщила пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Беларусь Ольга Шибко, 1 октября ответы от юристов получили почти 1,8 тыс. человек. Самыми активными были жители Брестской области - там нотариусы дали 431 консультацию.

На следующий день белорусские специалисты из Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей приняли участие в Международной акции по бесплатному консультированию. Ответы на вопросы получили 684 человека, большинство которых из райцентров. Особенно активными оказались жители Оршанского района и Орши Витебской области, Дятловского, Лидского и Слонимского районов Гродненской области, а также Борисовского и Слуцкого районов Минской области.

- Проводя очные консультации, нотариусы обязательно надевают маски и перчатки, соблюдают дистанцию. Офлайн-приемы стараемся минимизировать, научились эффективно работать удаленно, - рассказала Ольга Шибко. - Подобные акции способствуют повышению правовой грамотности граждан, позволяют самостоятельно и грамотно отстаивать свои права.

Топ-3 самых часто задаваемых вопросов

Как вернуть долг

Одолжила знакомому 500 долларов. Есть расписка с паспортными данными о том, что он вернет деньги до 31.12.2020. Нотариально ее не заверяли. Время прошло, но долг он не вернул. Что мне делать, куда обращаться?

Марина К., г. Гомель

Тот факт, что у вас есть расписка, свидетельствует о заключении договора займа между вами и знакомым. К этому случаю применяются правила главы 42 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

В соответствии с положениями ст. 761 ГК, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Поэтому если знакомый отказывается возвратить взятое взаймы, вы вправе предъявить иск о его взыскании в суд того района, на территории которого находится должник. При подаче иска оплачивается госпошлина. Несмотря на то, что вы давали взаймы в долларах, необходимо указывать подлежащую взысканию сумму в белорусских рублях. Как правило, по курсу Нацбанка на день подачи иска.

Как заставить переоформить землю

По наследству достался от матери участок с небольшим домиком в садоводческом товариществе. Я все это продал 15 лет назад, на руках есть подтверждающий документ. Новая хозяйка, как оказалось, переоформила на себя лишь дом, а участок до сих пор числится за мной. Об этом я узнал, когда пришло извещение о необходимости оплатить налог на землю. Эпопея длится многие годы. Я плачу налог, фактическая хозяйка участка его на себя не переоформляет. Что мне делать? Можно ли ее заставить привести документы в порядок и взыскать с нее средства, потраченные на оплату налога?

Игорь Б., Гродненская обл.

Для получения полноценной юридической консультации по вашему вопросу требуется детальное изучение правоустанавливающих документов, поэтому рекомендуем лично обратиться к адвокату. Исходя из предоставленной вами информации, советуем для начала обратиться в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру того района (города), на территории которого находится участок и дом, с заявлением о госрегистрации перехода права собственности на покупателя на основании заключенного с ним договора купли-продажи.

В соответствии с положениями ст.522 ГК, если одна из сторон уклоняется от госрегистрации перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о госрегистрации перехода права собственности. Уклоняющаяся от этого сторона должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

Также положениями ст.237 ГК определено, что гражданин может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

Поскольку покупатель не зарегистрировал переход права собственности на участок, не участвует в его содержании (не выполняет обязательных платежей и др.) и юридически земля по-прежнему принадлежит продавцу, то есть вам, как принадлежит все то, что на принадлежащем на данном участке находится. Рекомендуем вам разъяснить это новому хозяину дома и попросить привести в порядок правоустанавливающие документы без вмешательства суда, предупредив, что его действия по регистрации дома без регистрации земельного участка могут быть расценены как отказ от права собственности на участок со всеми юридически значимыми последствиями, в том числе и того, что земля может остаться как в вашей собственности, так и продана.

Как получить алименты

Бывший муж мне должен много денег и алименты. Какие меры к нему могут быть приняты?

Светлана О., г. Верхнедвинск

При наличии задолженности по алиментам к нему могут быть приняты меры принудительного исполнения. Перечень полномочий у судебных исполнителей, позволяющий обеспечить выполнение требований исполнительного документа, довольно широкий. Самые распространенные меры - это обращение взыскания на заработную плату либо на имущество должника (транспорт, недвижимость, иное имущество, арест наличных денежных средств или находящихся на его счетах, во вкладах в банках и иное).

Также по инициативе судебного исполнителя либо взыскателя суд может ограничить должника в праве на выезд из страны, на управление механическими транспортными средствами, в праве на охоту, на посещение игорных заведений.

Кроме того, в случае неисполнения должником требований исполнительного документа в добровольном порядке с него подлежит взысканию принудительный сбор.

Если должник в течение года не оплачивает алименты, он может быть привлечен к уголовной ответственности. В этом случае к нему могут применяться такие меры наказания, как исправительные работы, общественные работы, ограничение свободы, лишение свободы.

На вопросы отвечали адвокат Минской областной коллегии адвокатов Максим Терешков и нотариус Минского городского нотариального округа Вероника Литвинко.

Белорусская нотариальная палата проведет 14 октября республиканскую акцию, приуроченную ко Дню матери. Обратиться за консультацией в формате онлайн смогут женщины, воспитывающие троих и более детей. А в Министерстве юстиции в День матери бесплатно проконсультируют многодетных матерей и воспитывающих детей-инвалидов: вопросы можно задать по телефону, через соцсети и мессенджеры:

"Facebook"

"Вконтакте"

чат-бот в Telegrаm "Вопрос юристу".

Время работы "прямых телефонных линий" -

с 10:00 до 12:00. Вопросы в социальных сетях и в чат-боте будут приниматься с 10:00 до 13:00, а ответы граждане и юридические лица получат в течение дня.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-

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