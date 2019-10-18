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Общество
18 октября 2019, 21:36

Трансфер технологий и интеллектуальную собственность вузов обсудят в Минске эксперты из 12 стран

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 12 иностранных государств выступят на региональном семинаре "Политика в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских институтов", который пройдет 23-24 октября на базе Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщил БЕЛТА начальник отдела международного сотрудничества Национального центра интеллектуальной собственности Артур Ахраменко.

Семинар организуется Национальным центром интеллектуальной собственности совместно с Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). С докладами во время семинара выступят сотрудники ВОИС, представители 12 иностранных государств, а также белорусские эксперты.

На семинаре будут освещены наиболее актуальные вопросы разработки и имплементации политики в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений, изучены предпосылки эффективной коммерциализации интеллектуальной собственности и трансфера технологий. В рамках семинара также состоится заседание рабочей группы по подготовке политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций Беларуси.

Гостями мероприятия станут представители академической и научной среды Беларуси.-0-

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