Трансграничный маршрут с мобильным приложением "Велофорт" разрабатывают в Бресте

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте приступили к разработке трансграничного маршрута с мобильным приложением "Велофорт", который объединит 10 фортов в Беларуси и Польши, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по проектам Фонда развития Брестской крепости Алина Деревянко.

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" на 2014-2020 годы. Общий бюджет проекта - 56,5 тыс. евро. Вклад ЕС составляет 50,8 тыс. евро. Фонд развития Брестской крепости является основным бенефициаром. Его партнером выступает Фонд цифровой культуры из Люблина. Срок окончания проекта - июнь 2021 года.

"Идея проекта заключается в том, чтобы популяризировать трансграничное наследие Брестской крепости, которое представлено фортами и находится на территории Беларуси и Польши. Еще одна цель - поддержка развития велотуризма и велоинфраструктуры. У нас уже были исследования, связанные с фортами. Кроме того, мы проводили велопрогулки и поняли, что велосипедный спорт в Бресте достаточно популярен, есть возможности для его развития и интерес к этой теме", - отметила Алина Деревянко.

В рамках проекта будет создано мобильное приложение "Велофорт", которое объединит 10 ключевых фортовых сооружений с белорусской и польской сторонами. Также в приложении будет дополнительная, необходимая для туристов, информация о мемориальном комплексе, других музеях Бреста, туристической инфраструктуре города. Предполагается, что полный маршрут велопутешествия по фортам Брестской крепости займет два дня.

"Сейчас мы занимаемся исследованием аудитории, чтобы понять запросы и ожидания наших потенциальных пользователей. Далее приступаем к разработке самого мобильного приложения - в следующем месяце планируем провести тендер среди разработчиков. Следующим шагом уже весной станет совместный пятидневный семинар с участием белорусских и польских студентов архитектурных и других творческих специальностей. Мы рассчитываем на их свежий взгляд, потому что хотим подавать информацию о фортах не только как об исторических объектах, но и с точки зрения их художественного восприятия", - подчеркнула Алина Деревянко.

Презентация мобильного приложения широкой общественности планируется в мае во время двухдневного велопробега. Предполагаются английская и польская версии приложения. Также инициаторы проекта рассматривают возможность аудиосопровождения велопутешествия. "Надеемся, эпидситуация улучшится, и люди смогут больше путешествовать. Рассчитываем, что эта инициатива внесет определенный вклад в развитие туризма на территории региона", - заключила замдиректора фонда.-0-