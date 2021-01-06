6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.

"Приближается светлый праздник Христова Рождества. Его радость объединит всех православных верующих: независимо от того, удастся ли в этот день прийти в храм или же выбрать иную возможность приобщиться к праздничной службе. В этом году, с учетом эпидемиологической ситуации, будут организованы сразу три трансляции богослужений", - рассказали в БПЦ.

В Сочельник 6 января в 21.45 по телеканалу "Беларусь 1" будет показана вечерняя служба - всенощное бдение из Свято-Духова кафедрального собора Минска. В полночь 7 января на "Беларусь 3" начнется прямая трансляция Божественной литургии, которую вместе с клиром собора совершит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси. 7 января в 10.00 на "Беларусь 3" будет организована трансляция поздней Божественной литургии. -0-