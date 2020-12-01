Транспортная инспекция в ноябре выдала более 340 требований об устранении нарушений такси

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция продолжает масштабную проверку работы такси по всей стране, выдано уже более 340 требований об устранении нарушений, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

Транспортная инспекция охватила проверкой все регионы. С начала республиканской проверки в ноябре осмотрено более 1,5 тыс. такси, выявлено свыше 1,2 тыс. нарушений. Также выдано 341 требование (предписание) об устранении нарушений и установлены сроки их исполнения.

"Во время проверок обнаружены такси с неисправностями, при наличии которых их участие в дорожном движении запрещено. Приняты соответствующие меры реагирования, перевозчики не смогут продолжить свою деятельность, пока не исправят ситуацию", - рассказали в пресс-службе.

Инспекторы также выявили случаи отсутствия страхового свидетельства (страхового полиса) либо заверенной автомобильным перевозчиком его копии, подтверждающей заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (12 подобных фактов). "Отсутствие такого документа равнозначно отсутствию гарантий, что пассажиру будет возмещен материальный (либо моральный) ущерб в ряде случаев. К примеру, повреждение или порча багажа, причинение вреда жизни и здоровью и т. д.", - отметили в инспекции.-0-

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