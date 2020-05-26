Транспортная инспекция выявила 370 нарушений дальнобойщиками правил транзита

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса установила 370 нарушений со стороны перевозчиков, проезжающих транзитом через Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Транзитные перевозчики грузов останавливаются для отдыха, питания, заправки авто в неположенных местах, следуют по маршрутам, которых нет в утвержденных транспортных коридорах, покидают территорию места пребывания во время стоянки. Транспортная инспекция зафиксировала 370 подобных нарушений у большегрузов, которые проезжают транзитом через Беларусь", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, водители-международники должны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам и останавливаться для отдыха и питания, а также заправки своих авто только в специальных пунктах. Соответствующие карты Транспортная инспекция выдает дальнобойщикам на белорусско-российской границе.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.

Кроме того, они должны иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из транспортного средства. После завершения перевозки грузов дальнобойщики обязаны соблюдать установленные законодательством требования по самоизоляции.

Нарушителям в соответствии со ст.23.4 КоАП грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест.

Граждане могут сообщить о фактах нарушений водителями-международниками требований, предъявляемых к транзитным перевозчикам, по номеру 8 (017) 28-67-696.

Эти ограничения введены для предотвращения завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.-0-