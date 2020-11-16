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16 ноября 2020, 18:26

Транспортная инспекция за 10 дней выявила более 480 нарушений в работе такси

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция продолжает масштабную проверку работы такси по всей стране, за 10 дней выявлено более 480 нарушений, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Транспортная инспекция продолжает проверку работы такси по всей стране. На сегодня проверено 564 такси. Среди выявленных нарушений - отсутствие допуска к участию в дорожном движении, во многих случаях у водителей нет необходимых документов", - рассказала Ирина Яблонская.

По ее словам, часто в салоне отсутствует либо выключен таксометр. "Водитель такси обязан начинать движение с включенным таксометром, если это не заказ, оформленный через электронную информационную систему (мобильное приложение). Он также должен следовать по кратчайшему маршруту движения, вносить изменение в маршрут только с согласия пассажира или по инициативе заказчика", - подчеркнула пресс-секретарь.

Контроль за работой такси Транспортная инспекция проводит ежедневно в разных регионах. Особое внимание специалисты уделяют местам массового скопления пассажиров. На данный момент инспекция выдала более 130 требований об устранении выявленных нарушений и установила сроки их исполнения.-0-

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