Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перевозчики, которые едут транзитом через Беларусь, должны останавливаться для отдыха и питания, а также для заправки авто только в установленных местах. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Транспортной инспекции Минтранса.

Карты с указанием специальных пунктов Транспортная инспекция раздает водителям, выполняющим транзитные автоперевозки грузов, на белорусско-российской границе. Свои маршруты водители-международники должны строить с учетом полученных рекомендаций и не покидать территорию места пребывания во время стоянки, чтобы ограничить количество контактов.

На сегодняшний день проинформированы более 1,6 тыс. водителей. "Препятствий со стороны перевозчиков нет, все рекомендации выполняются", - отметили в пресс-службе.

Изучить перечень дорог и карты-схемы для транзитных перевозчиков можно на официальном сайте Транспортной инспекции в разделе "Важно". Эти ограничения введены как мера по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.-0-