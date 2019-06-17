Трех человек удалили за нарушения с ЦТ по математике

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С централизованного тестирования по математике, которое проходило сегодня в Беларуси, за нарушения удалили трех человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Двух абитуриентов удалили за шпаргалки, одного - за мобильный телефон, рассказал Юрий Миксюк. Семь человек не прошли ЦТ по медпоказаниям. Не явились на экзамен около 4% зарегистрировавшихся. Сдавать ЦТ планировали более 42 тыс.

Директор РИКЗ напомнил, что в аудиторию на ЦТ нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. За все это абитуриент может быть удален с тестирования. Если возник вопрос, то с ним можно обратиться к комиссии.

Следующее ЦТ, по биологии, пройдет 19 июня.-0-