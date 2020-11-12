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12 ноября 2020, 09:00

Тренд времени – экология. В уникальном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – два новых готовых дома на лучших условиях!

Экология – тренд времени. Чистота окружающей среды для жителей многих городов выходит на первый план. Промышленные предприятия и выбросы автотранспорта становятся все более серьезной проблемой. В этом отношении столичный комплекс "Парк Челюскинцев" по-настоящему уникален – расположенный в центре города, он поражает неоспоримыми преимуществами экологии загородной недвижимости! Этой осенью в самом экологичном комплексе Минска можно приобрести квартиры в сразу двух уже сданных домах!

Для покупателей именно сейчас, на старте продаж, – лучшие условия! Приобретение квартиры за собственные средства или с привлечением выгодного кредита от банка партнера делает вашу мечту о квартиру с видом на парк реальной!

О финансовых условиях расскажем чуть позже, а пока о том, почему комплекс "Парк Челюскинцев" может по праву именоваться выдающимся эко-пространством в центре столицы.

С одной стороны – главный проспект столицы и сразу две станции метро в шаговой доступности. Вся инфраструктура центра города – буквально по соседству, от главного рынка Минска до кинотеатров и торговых центров. Важнейший фактор для всех, кто привык к огням большого города.

А с другой – прямо под окнами 170 гектаров лесного массива! Невероятно, но наши парк Челюскинцев и Ботанический сад намного больше, чем знаменитый лондонский Гайд-парк или парижский Люксембургский сад.

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Минчане и гости столицы высоко ценят эту красоту. Озеро с лебедями, потрясающие цветочные клумбы с весны до поздней осени, богатые оранжерею, аллеи экзотических деревьев и самых привычных берез и сосен, птицы и белки, выскакивающие на дорожки…

Парк и сад – важнейшая составляющая "зеленого пояса" Минска, "легкие" для всего огромного города.

Но есть и еще один интересный факт – роза ветров в столице сложилась так, что в этот район практически не попадают выбросы с промышленных предприятий. Здесь не слышно дыма литейных цехов или специфического запаха машиностроительных гигантов. Дышать можно полной грудью и радоваться каждому новому дню!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

Хотите заняться спортом? В парке оборудованы спортплощадки, по его дорожкам можно намотать километры утренней пробежки, а буквально у подъезда размечена велодорожка.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля и теннисные корты.

Думаете, чем занять ребенка? Для детей и взрослых в парке – многочисленные аттракционы, а еще большой игровой городок и Детская железная дорога.

Мечтаете погулять в тишине и послушать птиц? Под сенью высоких деревьев проложена целая сеть аллей, а в глубине парка есть и единственный в городе неформальный шахматно-шашечный клуб для всех любителей настольных игр – на крытых верандах игроки сидят даже в морозы!

Комплекс "Парк Челюскинцев", строящийся у самых границ парка Челюскинцев, – для людей всех возрастов. Молодые и активные последователи здорового образа жизни, семьи с детьми, люди старшего поколения – здесь все возможности созданы для каждого!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

И еще один фактор уникальности – в неповторимости этого комплекса. По планам развития города в этом районе строительство жилья больше не предусмотрено, поэтому "Парк Челюскинцев" – это действительно последняя возможность приобрести на первичном рынке квартиру в центре рядом с парком!

Именно сейчас в продажу поступили квартиры в двух полностью готовых домах №5 и №6.

Это элитное жилье европейского уровня комфорта! Дома построены по уникальным проектам – такие решения в жилищном строительстве еще не использовались в Беларуси.

Начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6 ЖК "Парк Челюскинцев"
Начались продажи в двух новых полностью готовых домах № 5 и № 6 ЖК "Парк Челюскинцев"

Первый этаж правильнее назвать на европейский манер нулевым. Здесь нет квартир – на этом уровне расположены открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами и помещением для круглосуточной охраны. В доме №5 будет 79 машиномест различного размера, а в доме №6 – 50. Здесь же – кладовые для хранения вещей жителями домов.

На первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами
На первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами

К слову, по соседству, на улице Макаенка, вскоре будет сдан в эксплуатацию торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места. Так что мест, если не опоздать, хватит всем! Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

Квартиры начинаются со второго этажа, и этот уровень предлагает жителям свое большое уличное пространство. Здесь обустроены детские игровые площадки и общественные зоны отдыха с озеленением. Территория с надежным ограждением закрыта и полностью безопасна – это ваш двор, куда не страшно отпустить погулять ребенка или отдохнуть самому.

Детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
Детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

И просто невероятные возможности открываются для тех, кто купит жилье на втором этаже – здесь квартиры имеют приватные открытые просторные террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Только представьте – в центре Минска вы можете на своей территории наслаждаться тишиной парка и пением птиц. Можно полежать в шезлонге летом или нарядить живую елочку в кадке к Новому году. Потрясающие возможности для жителей большого города – и в уникальном месте!

Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы
Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы

Дома №5 и №6 расположены в первой линии комплекса от границ парка.

Они двухсекционные, переменной этажности, 8 и 25 этажей. В каждом доме по 266 квартир свободной планировки различного метража:

Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности
Дома №5 и №6 – двухсекционные, переменной этажности

- однокомнатные квартиры площадью 38-39 кв. метров.

- двухкомнатные квартиры площадью от 48 до 77 кв. метров.

- и квартиры площадью от 77 до 109 кв. метров, в которых можно обустроить любой жилое пространство от просторной студии до полноценной трехкомнатной квартиры.

Свободные планировки квартир – один из важнейших плюсов всего комплекса, ведь это решение позволяет разделять пространство квартиры именно так, как вам хочется. Именно вам решать, сколько комнат и какого размера будет в вашем новом жилье!

В квартирах на втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на остальных – 2,7 метра.

В доме установлены большие панорамные окна со стеклопакетами ведущих производителей, благодаря чему во всех квартирах много света и открывается великолепный вид на парк. А еще – полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой. Даже внешне новые дома очень красивы и современны!

Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.
Во всех квартирах – большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой.

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS: один в восьмиэтажной секции и три – в 25-этажной.

В каждом из домов – по 4 лифта OTIS
В каждом из домов – по 4 лифта OTIS

Просторные и светлые лобби расположены на вторых этажах домов. Они оформлены в эко-стиле, подчеркивая особое месторасположение комплекса. По хорошей традиции застройщика лобби больше напоминает ресепшн дорогой гостиницы – здесь много света благодаря панорамному остеклению, есть стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Время принимать правильное решение!

Обращайтесь в отдел продаж и выбирайте свою квартиру в готовых домах №5 и №6! Оценить расположение комплекса "Парк Челюскинцев", красоту и комфорт его зданий и обустроенных дворов можно на сайте застройщика с помощью удобного видеотура.

Не забывайте: лучшее предложение – всегда на старте продаж!

Важно, что цены на недвижимость в завершенных комплексах быстро растут. Поэтому покупка жилья и коммерческой недвижимости в комплексе "Парк Челюскинцев" - это надежная и выгодная инвестиция, отличное вложение в будущее ваших детей и внуков!

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По-настоящему экологичное жилье в Минске – это квартиры в готовых домах №5 и №6 в престижном комплексе "Парк Челюскинцев"! Используйте уникальное предложение осени – и пусть жизнь в вашей новой квартиру будет счастливой и здоровой!

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