21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренер Итальянского Красного Креста обучает волонтеров в Беларуси клоунотерапии, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

"Клоунотерапия помогает в реабилитации детей, находящихся в учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты и других детских учреждениях. Волонтеры в ближайшие месяцы будут обучаться и практиковаться в этом непростом мастерстве, чтобы стать к осени больничными клоунами, - рассказали в обществе. - Основная цель проекта - сформировать первую группу тренеров-клоунов, которые смогут потом передать навыки большему количеству волонтеров".

Обучением занимается тренер Итальянского Красного Креста Барбара Вилла. Она сама по профессии актриса. И когда пришла в организацию, то задалась вопросом, что нового можно привнести в работу Красного Креста. "Отказаться от своего образа клоуна, которым я пользовалась в театре, и адаптировать его под больничные условия было невероятно сложно. Клоун присутствует в любых взаимоотношениях, с пониманием относится ко всем и принимает всех. Клоун всегда смотрит на любые события со своей, как правило, позитивной, точки зрения - и это не значит, что он всегда смеется. Это значит, что он в любом, даже самом ужасном событии, самой ужасной ситуации, может найти что-то позитивное. Для меня клоун - это мост между людьми", - отметила Барбара Вилла.

Она считает, что в работе Красного Креста в Беларуси и Италии есть много похожего. Но что касается деятельности именно больничных клоунов, то у итальянцев здесь большая фора, огромный опыт за плечами. Зато у белорусских волонтеров есть на руках все карты для того, чтобы обучаться и развиваться в этом направлении.

"Волонтеры пройдут экспериментально-практическое обучение, им нужно будет ставить различные представления, учиться держаться на сцене. Но самое важное - это работа в команде, на различных уровнях взаимодействия. Например, взаимодействие через слушание. Или вербализация - воплощение в слово своих эмоций и всего, что происходит у них в жизни. Мы начнем учить ребят управлять пространством, голосом, своим телом, научим их определенным театральным навыкам", - пояснила тренер. С помощью освоенных техник впоследствии белорусские больничные клоуны будут работать с детьми в стационарах, чтобы менять их эмоциональный фон в лучшую сторону, помогать психологически.-0-