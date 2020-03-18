Треть научных работников НАН Беларуси составляют ученые до 35 лет

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии Беларуси каждый третий научный работник - это ученый в возрасте до 35 лет. Такие данные привел на открытии форума научной молодежи "Путь в науку" 17 марта первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"В Академии наук каждый третий научный работник - это ученый в возрасте до 35 лет. Поэтому задача привлечения молодежи в науку получает новое наполнение, а именно - качественное повышение ее потенциала и профессиональный рост, - отметил Сергей Чижик. - Ежегодно в НАН приходит на работу более 300 молодых специалистов. Из них порядка 70% пополняют ряды исследователей".

Главный ученый секретарь НАН Беларуси, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец считает, что форум научной молодежи "Путь в науку" помогает в привлечении новых сотрудников. "Совет молодых ученых работает со средними и высшими учебными заведениями, чтобы как можно активней привлекать молодежь к занятиям научно-исследовательской деятельностью", - подчеркнул Андрей Иванец.

Организатором форума "Путь в науку" выступил Совет молодых ученых НАН. Цель мероприятия - повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов. В мероприятии приняли участие представители научных организаций НАН Беларуси, высших учебных заведений, магистранты, аспиранты, учащаяся молодежь.

Сегодня в НАН Беларуси есть комплекс мер по материальной поддержке и стимулированию молодых ученых. Для выпускников аспирантуры это, например, первоочередное право на предоставление жилья; предоставление первого рабочего места, а также гарантий и компенсаций в связи с распределением. Учрежден ряд премий для молодых ученых. В частности, это премия имени первого президента Академии наук Игнатовского, имени академика Купревича, имени академика Алферова.-0-