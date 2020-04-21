21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, сообщает БЕЛТА.

"Чтобы удовлетворить спрос абитуриентов на репетиционное тестирование и чтобы при этом у пунктов их проведения была возможность оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить все необходимые рекомендации, третий этап репетиционного тестирования продлен почти на месяц (по 24 мая включительно)", - отметил Юрий Миксюк.

Таким образом, есть возможность отменить сеансы с переносом их на более поздний срок. Абитуриент об этом оперативно информируется и может выбрать удобную для него новую дату участия в РТ. "Установленные сроки ЦТ позволяют надеяться на хорошие перспективы его проведения без большого маневра. Если потребует ситуация, будут приняты необходимые дополнительные меры", - добавил директор РИКЗ.-0-