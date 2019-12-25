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25 декабря 2019, 21:17

Третьих и последующих детей с вводом семейного капитала родилось на 36% больше - Минтруда

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа семейного капитала доказала свою эффективность: за четыре года третьих и последующих детей родилось почти на 36% больше, чем за предыдущий четырехлетний период. Об этом заявил в эфире передачи "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, сообщает БЕЛТА.

Данная программа является долгосрочной действенной мерой в системе государственной поддержки многодетных. Семейный капитал назначается в виде единовременной выплаты в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении, удочерении (после 1 января 2015 года) третьего и последующих детей. После достижения ребенком 18 лет средства можно использовать на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери.

"Программа действует с 1 января 2015 года, и за назначением семейного капитала уже обратилось почти 77 тыс. семей. На их счета зачислено почти $770 млн. Только за текущий год обратилось 14 тыс. многодетных семей, - привел цифры Валерий Ковальков. - Пятилетка еще не закончилась, но мы подводили итог по первым четырем годам работы программы. И число семей, в которых родились третьи и последующие дети, если сравнивать эти годы и четыре предыдущих, увеличилось практически на 36%. То есть программа дала свой эффект".

Эффективность этой меры стала поводом для продления программы на новую пятилетку (2020-2024 годы).

Валерий Ковальков напомнил о новшествах, которые внесены в программу наступающей пятилетки. В первую очередь, это сумма семейного капитала. "Если раньше это было $10 тыс., то сейчас Br22,5 тыс. Для сохранения покупательной способности семейного капитала он будет ежегодно индексироваться на индекс потребительских цен за истекший год, и с 1 января последующего года будет утверждаться его новый размер", - уточнил замминистра. Т.е. если третий или последующий ребенок родится уже 1 января, семья может претендовать на новый размер семейного капитала.

Пакет документов, необходимых для назначения, не изменился. "Но по просьбе многодетных семей изменен порядок обращения за назначением семейного капитала. Теперь это можно сделать не только по месту регистрации, но и по месту фактического пребывания, - отметил Валерий Ковальков. - Обратиться нужно в шестимесячный срок с момента рождения ребенка, но теперь семья может обратиться в местные органы исполнительной власти за продлением этого срока, если он пропущен по уважительной причине. По действующей программе семьи иногда пропускали этот срок, и его можно было восстановить только в суде. Мы упростили этот порядок". При этом заявление о распоряжением средствами надо подавать либо по месту назначения семейного капитала, либо в соответствии с регистрацией граждан по месту жительства (месту пребывания).

Что касается возможностей досрочного использования средств со счета, то с нового года это можно будет сделать и в целях улучшения жилищных условий, но только для нуждающихся. Также досрочно разморозить капитал можно для получения высшего образования первой ступени и среднего специального. Ограничений здесь нет. А вот если речь идет о платных медицинских услугах, то Минздравом утверждается определенный перечень заболеваний, и только по заключению врача средства семейного капитала можно будет использовать для лечения. "Все эти новшества по досрочному использованию семейного капитала уравновешены с действующей системой и будут распространяться в том числе на семейный капитал, который назначен до января 2020 года", - подчеркнул Валерий Ковальков.-0-

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