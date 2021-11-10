"Три года после вуза не мог найти работу дома": беженец из приграничного лагеря о своих мотивах

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие идут в Евросоюз за возможностью работать и достойно жить. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал один из беженцев, застрявших на линии белорусско-польской границы.

Утром 8 ноября большая группа мигрантов была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Двигались они в сторону белорусско-польской границы. Беженцы, большинство из которых граждане Ирака, курды по национальности, пытаются попасть в Евросоюз. В Польшу их не пускают. Конечная их цель, говорят беженцы, - Германия, Франция и Великобритания.

"Я окончил университет три года назад по специальности "бизнес-администрирование". Работы так и не нашел. Да что говорить, нет возможности не просто работать, а достойно жить, даже газа и того нет. Поэтому и направляюсь в Великобританию. Польша не пропускает, хотя я просто хочу пересечь эту страну, там не лучше, чем в Ираке", - говорит молодой мужчина из лагеря беженцев.

Еще один из мужчин надеется на скорое решение проблемы. Признается, что его семья, в которой несколько маленьких детей, очень тяжело переносит холод. Он просит журналистов рассказать о ситуации, с которой они столкнулись, в Европе.

Сейчас в лагере, по различным оценкам, почти 3 тыс. человек. Около 500 из них - дети. Вчера и сегодня беженцам доставлялась гуманитарная помощь. Некоторые из них отмечают, что садятся батарейки телефонов, иссякают заряды Power Bank, а без этого они не могут связаться с родными.-0-

Фото Леонида Щеглова