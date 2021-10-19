Тростниковая бумага, термоподушка для инвалидов: определены победители Belarus ENERGY Award 2021

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители конкурса инновационных и стартап-проектов Belarus ENERGY Award 2021. Финал конкурса состоялся в рамках Белорусского энергетического и экологического форума, сообщили БЕЛТА в Минском городском технопарке.

В финал прошли 22 проекта в двух номинациях: "Лучший молодежный стартап-проект" и "Лучший инновационный проект". Их авторы смогли поучаствовать на безвозмездной основе в качестве экспонента выставки "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (EnergyExpo).

Лучшим молодежным стартапом стал проект ZNOVA учителя химии из гимназии №1 горпоселка Зельва Натальи Гром. ZNOVA - это бизнес-компания, которая воплощает в себе инновации, традиции, экологию, профориентацию и интересный досуг. Проект стремится возродить и передать будущим поколениям древний способ изготовления бумаги, например, из тростника. Такое производство заодно помогает с очисткой водоемов от зарослей тростника в Беларуси.

"Наш проект также решает проблему занятости людей в малом поселке, в первую очередь молодежи. Изготовлением бумаги в зельвенской гимназии полностью занимаются школьники - от процесса сбора материала до изготовления вторичной продукции. Делаем разнообразную продукцию: экоупаковку, от тонких пакетов до плотных картонных коробок, открытки, фотоальбомы, стаканчики для рассады, игольницы. На ней можно писать, рисовать, делать скетчи, открытки. В будущем эта уникальная экологическая, биоразлагаемая бумага может стать брендом поселка, а то и всей страны", - рассказала Наталья Гром.

В 2020 году проект стал победителем конкурса экологических проектов Belarus Green Awards, а также призером Республиканского конкурса инновационных проектов в номинации "Лучший инновационный проект". На полученное финансирование было закуплено оборудование для обустройства мастерской по изготовлению недревесной бумаги. "За два года мы научились также изготавливать бумагу из соломы, кукурузы, сухих листьев и травы, а также съедобную упаковку. Сейчас команда нацелена на расширение целевой аудитории - это экодружественные потребители, ремесленники, люди, занимающиеся творчеством. Нашли поддержку партнеров проекта Ассоциации по защите интеллектуальной собственности "БелБренд". Наша конечная цель - запустить производство экоупаковки из тростниковой бумаги", - поделилась амбициозными планами автор проекта.

Второе и третье место в этой номинации досталось четверокурснице филиала БГУИР "Минский радиотехнический колледж" Юлии Стефняк. Чуть выше жюри оценило ее проект "Подушка для инвалидной коляски с подогревом INwarm". Он решает проблему переохлаждения зимой маломобильных людей на колясках. Для обогрева применяется элемент из углеродных нитей, используется датчик температуры, аккумулятор, заряда которого достаточно на 2-3 часа непрерывной работы в зависимости от погодных условий. Комфортная температура достигается за 5-6 минут и затем поддерживается.

Проект "Система мониторинга параметров здоровья человека" оказался на третьем месте. Студентка изготовила прототип устройства беспроводной системы для наблюдения за сердечным ритмом, сатурацией и пульсом пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы, пожилых, беременных, людей с инвалидностью и др. Все данные параметров здоровья приходят в установленное на телефон мобильное приложение, а также в облачный брокер для обеспечения связи доктора и пациента, получение консультации без необходимости вне экстренной ситуации посещать медучреждение, что является актуальным в период пандемии.

В номинации "Лучший инновационный проект" отмечена работа директора ООО "Аргентум Груп" Татьяны Самсоновой, которая предложила изделие SILVERSIL для эффективной органической дезинфекции и защиты от всех вирусных инфекций (включая СOVID-19), бактерий, грибков на длительное время (30 дней).

На втором месте оказался главный конструктор, начальник конструкторского отдела ОАО "Минский НИИ радиоматериалов" Алексей Моспанов с проектом "Система мониторинга концентрации метана" (СН4). Производство таких систем позволит контролировать концентрацию метана в критических точках транспортных средств на газомоторном топливе - моторном отсеке, в местах установки газовых баллонов, у редукторов газовых баллонов и др. Что повышает безопасность эксплуатации машин. Потребителями такого продукта могут быть ОАО "МАЗ", ПАО "КАМАЗ" и др.

Третье место досталось инженеру-экологу ОДО "ЭНЭКА" Алесе Гацуре. Ее проект Waste Management System представляет собой единую систему управления отходами в Беларуси. Реализация проекта позволит уменьшить количество захораниваемых вторресурсов, оптимизировать логистику вывоза отходов, а также создать онлайн-площадку для обмена опытом, актуальными решениями и технологиями в области обращения с отходами.

Организаторами мероприятия выступили Минский городской технопарк совместно с ЗАО "Техника и коммуникации".-0-