Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 декабря

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все виды трудовых пенсий повышаются с 1 декабря в соответствии с указом №409 от 5 ноября 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Перерасчет пенсий будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров. Основные размеры трудовых пенсий повышаются на 6%. К основной пенсии выплачиваются доплаты, надбавки, повышения. В их числе доплата неработающим гражданам, людям в возрасте 75-79 лет (Br48,4), 80 лет и старше (Br64,53). Кроме того, предусмотрены надбавка на уход инвалидам I группы (Br64,53) и лицам в возрасте старше 80 лет (Br32,27), а также повышение инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан (от Br25,81 до Br322,65). Перерасчет данных выплат осуществляется автоматически при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, как правило, каждый квартал (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября).

"В номинальном выражении у каждого пенсионера увеличение основного размера пенсии будет свое - в зависимости от индивидуальных показателей стажа и заработной платы до выхода на пенсию. Средний размер пенсии по возрасту в декабре составит Br499,7. Поскольку во время работы пенсионеров с индивидуальным коэффициентом заработка (ИКЗ) более 1,3 размер пенсии ограничивается, у неработающих пенсионеров он выше. Средний размер пенсий по возрасту неработающих пенсионеров в декабре составит почти Br513", - рассказали в пресс-службе.

При максимальных показателях стажа и прошлого заработка (стаж не менее 45 лет у мужчин, 40 лет у женщин и ИКЗ - 5 и выше) пенсия по возрасту неработающего пенсионера в декабре составит Br863. Если к пенсии установлены доплаты, надбавки, повышения, ее размер еще выше. Например, размер выплат такому пенсионеру в возрасте 80 лет и старше (с учетом доплаты и надбавки) составит Br960.

Пенсия по возрасту в декабре увеличивается на 5,5% по сравнению с ноябрем и на 12,1% по сравнению с декабрем 2019-го. Средний размер пенсии по возрасту за этот год увеличился на 9,6% по сравнению с 2019-м. За текущую пятилетку (2016-2020 годы) пенсия по возрасту увеличилась почти в 1,7 раза.-0-