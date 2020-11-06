Центр электронного декларирования будут применять по всей Беларуси для таможенных операций

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект по совершению таможенных операций в центре электронного декларирования будет расширен с 9 ноября, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Суть пилотного проекта заключается в равномерном распределении деклараций на товары между пунктами таможенного оформления (ПТО). С 9 ноября в нем, помимо Минской региональной и Могилевской таможен, также будут принимать участие Брестская, Витебская, Гомельская и Гродненская региональная таможни", - рассказали в ГТК.

Решение расширить эксперимент принято после успешной его реализации на региональном уровне. Как отметили в комитете, равномерное распределение нагрузки между пунктами таможенного оформления позволяет сократить сроки выпуска товаров.

При реализации пилотного проекта декларация на товары, направленная декларантом или таможенным представителем в ПТО одной таможни, может быть зарегистрирована и принята к рассмотрению в ПТО другой. "При этом таможенный досмотр, отбор проб и образцов товаров при необходимости будут проводить сотрудники таможни, в регионе деятельности которой находятся декларируемые товары", - обратили внимание в ГТК.-0-