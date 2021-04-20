Центр поддержки технологий и инноваций создан в ВГМУ

20 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Центр поддержки технологий и инноваций создан в Витебском государственном медицинском университете. Соответствующее соглашение подписали сегодня проректор по научно-исследовательской работе ВГМУ Сергей Сушков и генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие центра в университете упростит всем сотрудникам и студентам поиск информации о существующих научных достижениях и откроет доступ к патентным и непатентным базам данных Всемирной организации интеллектуальной собственности, НЦИС и другим бесплатным информационным ресурсам в сфере интеллектуальной собственности.

Создание центров поддержки технологий и инноваций в Беларуси будет способствовать вовлечению молодежи в инновационный процесс и совершенствованию системы защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности. "До конца этого года планируем открыть еще три центра на базе университетов в Пинске, Полоцке и в БГУИР. Белорусы - талантливая нация, мы создаем много инноваций, научных разработок и стоит задача грамотно их защитить и коммерциализировать. Также важно иметь доступ к последним мировым разработкам, направлениям науки и технологий, которые делаются во всем мире. Ставим задачу в конечном итоге охватить такими центрами все вузы страны", - подчеркнул в беседе с журналистами председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, такая услуга, как показала работа первых центров в стране, пользуется спросом. В 2020 году только в центре поддержки технологий и инноваций Национального центра интеллектуальной собственности проведено более 4,5 тыс. консультаций юридических и физических лиц по вопросам оформления, охраны и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

"Развиваем это направление на регионы, начали с областных центров, потом пойдем в города, где население 80 тыс. и больше и есть университет. Это работает, дает свой результат: если в 2018 году мы экспортировали интеллектуальных услуг на почти $100 млн, то за 2020 год уже на $125 млн. Но мы, белорусы, на своем интеллектуальном труде должны зарабатывать гораздо больше", - добавил Александр Шумилин.

Создание сети ЦПТИ - международный проект, который инициирован Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Он направлен на развитие инновационного потенциала стран и регионов через обеспечение информационной и научно-методической поддержки пользователей услуг центров в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. В настоящее время в Беларуси работает девять ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, в индустриальном парке "Великий камень" и НЦИС. В ближайшее время планируется открыть еще несколько центров на базе библиотек Национальной академии наук Беларуси.

В Витебске председатель ГКНТ Александр Шумилин также обсудил с руководством ОАО "Витязь" ход реализации инновационного проекта по созданию современных производств и выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей, в том числе электрозарядных станций Mode 4 быстрого типа.-0-