Центр управления перевозками БЖД планируют ввести в эксплуатацию до конца года

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр управления перевозками (ЦУП) Белорусской железной дороги с устройством автоматизированной системы планирования и управления движением поездов должны ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В настоящее время на данном объекте завершаются работы по наладке и тестированию технологического оборудования. Далее будет организовано поэтапное переключение управления движением поездов на диспетчерских участках, - рассказали в БЖД. - В ближайшей перспективе планируется завершить работу по концентрации управления движением поездов в ЦУП с одновременным укрупнением диспетчерских участков за счет внедрения диспетчерской централизации "Неман".

Ожидается, что ввод ЦУП будет способствовать совершенствованию действующих и созданию новых технологий перевозок грузов и пассажиров.

Также в пресс-центре рассказали о перспективных направлениях развития хозяйства перевозок, которые определила для себя БЖД. В их числе развитие железнодорожной инфраструктуры для повышения пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных станций и участков, автоматизация и цифровизация перевозочного процесса, развитие безлюдных и малолюдных технологий организации перевозочного процесса, совершенствование технологического обеспечения и оптимизация системы управления эксплуатационной работой.

В развитии железнодорожной инфраструктуры большое внимание будет уделено увеличению пропускной способности Минского железнодорожного узла, развитию станций Брест-Северный, Брузги, Молодечно, Лида. В ближайшее время планируется внедрение автоматизированной системы актуального расписания движения поездов (АРДП), формирование прогнозного графика движения поездов с функциями автодиспетчера и автоведения.

В дальнейшей перспективе - разработать ряд информационно-управляющих и информационно-справочных автоматизированных систем, таких как автоматизированная система формирования прогнозного графика движения поездов, информационно-управляющая система центра управления местной работой, автоматизированная система "Лицевой счет" поездного диспетчера.

Особое внимание БЖД планирует уделить планомерной работе по внедрению автоматизированных программно-аппаратных комплексов для идентификации номеров вагонов, оснащению и модернизации систем видеонаблюдения на железнодорожных станциях, внедрению технических средств, направленных на повышение уровня обеспечения охраны труда, а также развитию информационно-управляющих систем Белорусской железной дороги.-0-