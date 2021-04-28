Центральная программная платформа для E-Health будет учитывать потребности других ведомств - Пиневич

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная программная платформа централизованной информационной системы здравоохранения будет учитывать потребности других ведомств, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на Международном форуме #GBC в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, уже проведены международные конкурсные торги на закупку центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения, заключен контракт с компанией-исполнителем Ericsson Nikola Tesla d.d. и завершается этап разработки эскизного проекта системы. В технических требованиях к центральной программной платформе учтены потребности не только отрасли здравоохранения, но и других заинтересованных ведомств, представители которых принимали участие в их разработке и согласовании на уровне межведомственной рабочей группы.

Во время работы форума

Дмитрий Пиневич отметил, что в создании национальной системы электронного здравоохранения Минздрав ориентируется на общегосударственные подходы в построении информационных систем. В частности, планируется использовать портал государственных услуг в качестве точки входа пациента в личный кабинет, а пройти идентификацию в поликлинике и аптеках страны можно будет с использованием ID-паспорта.

При разработке Концепции развития системы электронного здравоохранения на период до 2022 года учитывался международный опыт, рекомендации ВОЗ, Международного союза электросвязи. Активное участие в работе принимали специалисты Министерства связи и информатизации, Оперативно-аналитического центра при Президенте, Национального центра электронных услуг.

Трансформация здравоохранения началась не с нуля, заметил Дмитрий Пиневич. В стране уже предпринят ряд существенных шагов для перехода к электронному здравоохранению.

Во время дискуссии спикеров и участников форума

В отрасли эксплуатируются информационные системы национального уровня. Основные из них - Белорусский канцер-регистр, регистр "Сахарный диабет", "Туберкулез", ВИЧ-инфицированных пациентов, "Кадры" и др. Внедрена технология обращения электронных рецептов, до конца года к ней должны подключиться все организации здравоохранения и аптеки всех форм собственности. Активно развивается телемедицина. Отрасль, как и вся страна, активно переходит на электронный документооборот.

Министр уверен, что реализация запланированных мероприятий будет способствовать позитивным преобразованиям в системе здравоохранения для сохранения здоровья человека на протяжении всей жизни и заложит фундамент для ее дальнейшей интеграции с системами здравоохранения различных стран, к примеру, с интегрированной информационной системой Евразийского экономического союза.-0-

Фото Павла Орловского