Беларусь делает серьезные шаги на пути к построению цифрового государства - Павлюченко

С 1 сентября у белорусских граждан, лиц без гражданства и иностранцев будет возможность получать ID-карту

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь делает серьезные шаги на пути к построению цифрового государства. Такое мнение высказал журналистам начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси Андрей Павлюченко на международном форуме #GBC, который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы живем в такое время, когда цифровые технологии входят в нашу жизнь. Основные вопросы, которые обсуждаются сегодня на форуме, касаются информационной безопасности, электронного правительства, построения цифрового государства, развития инициативы "Умный город" и т.д. Процесс построения электронного правительства - долгий и непростой. Приятно, что среди 200 государств Беларусь занимает в этом плане не последние места", - сказал начальник центра. По его словам, в Беларуси стремятся к тому, чтобы развивать электронное правительство, создавать комфорт и удобство для граждан, бизнеса, взаимодействия между государством и гражданами. И это, по его мнению, процесс непрерывный.

"С 1 сентября у белорусских граждан, лиц без гражданства и иностранцев будет возможность получать ID-карту. Карта - это тоже способ взаимодействия с государством. Это касается получения административных процедур и услуг. Это нужно, чтобы не обивать пороги кабинетов, сократить издержки на производство и бизнес-процессы. Процесс тоже очень длительный, но мы делаем очень серьезные шаги на пути к построению цифрового государства как государства будущего", - подчеркнул Андрей Павлюченко.

Андрей Павлюченко

Эксперт напомнил, что в Беларуси создан Национальный центр электронных услуг, подписано несколько декретов Президента. "При помощи ID-карты можно будет зайти на сайт НЦЭУ в личный кабинет и осуществлять административные процедуры. На сегодняшний момент, может, это и немного, но мы развиваемся. Все должно развиваться постепенно, эволюционно. Электронные процедуры, сервисы из года в год растут, мы видим, что есть очень хорошая динамика в этом процессе", - сказал начальник Оперативно-аналитического центра.

Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане) - уникальное событие в сфере телекоммуникаций. Основная цель форума - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. #GBC призван стать площадкой для обсуждения состояния, развития и перспектив цифрового будущего Беларуси, перевода взаимодействия на всех уровнях в цифровую плоскость.

Основные задачи форума - презентация достижений в области электронного правительства и проекты в реализации государственной программы "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы", демонстрация реализованных кейсов и перспективных разработок IТ-компаний, организаций связи и телекоммуникаций, привлечение заинтересованных государств к трансграничному взаимодействию при обмене юридически значимыми электронными документами, пропаганда идей электронного правительства, развитие партнерства и межведомственного взаимодействия, а также повышение IT-грамотности общества.

Организаторами форума выступают республиканские унитарные предприятия "Национальный центр обмена трафиком" и "Национальный центр электронных услуг". Форум проходит при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.-0-

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