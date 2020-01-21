Цены на услуги такси могут упасть с приходом на рынок новых игроков - Минтранс

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на услуги такси могут снизиться еще больше с приходом на рынок новых игроков. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович на рабочей встрече в МАРТ, где обсуждались проблемные вопросы на рынке услуг такси, передает корреспондент БЕЛТА.

О своем намерении прийти в страну заявила еще одна зарубежная платформа. "Таким образом, тарифы могут еще больше упасть, потому что появится еще один конкурент на рынке", - высказал предположение Алексей Ляхнович. В условиях жесткой конкуренции, отметил он, всем заинтересованным нужно сообща искать пути решения, как дальше работать.

И главное, на что обратил внимание первый замминистра, - это соблюдение законодательства. На рынке такси все работают в равных условиях - как информационные платформы, так и традиционные службы такси. "Все в одинаковых условиях, и давайте в этих условиях работать", - обратился представитель ведомства к присутствующим. Это касается и требований к стажу водителей, и прохождения ими медицинской комиссии, техосмотра транспортных средств.

По его словам, сегодня проблема рынка перевозок автомобилями такси заключается в основном в несоблюдении перевозчиками законодательства. Чтобы решить этот вопрос, в частности, утвержден комплексный план мер по наведению порядка в сфере автоперевозок пассажиров. В ближайшее время ознакомиться с документом можно будет на официальном сайте Минтранса.

Поводом для сегодняшней встречи в МАРТ стало открытое письмо таксистов, в котором они высказывают требование о повышении стоимости поездок. В случае, если требование останется без внимания, таксисты грозятся с 31 января блокировать деятельность диспетчеров такси, сервисов или агрегаторов.

В ответ на письмо руководитель МАРТ подчеркнул: "Таким образом диалог мы не построим". Владимир Колтович призвал участников рынка решать подобные вопросы в открытом режиме. Для этого ведомство готово предоставить свою площадку. При этом министр отметил, что должны учитываться интересы обеих сторон - как перевозчиков, так и пассажиров.-0-