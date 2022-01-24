ЦИК: белорусы смогут досрочно отдать голос на референдуме по проекту Конституции

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут досрочно отдать свой голос на референдуме по проекту Конституции, сообщил заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач во время передачи "По существу" на телеканале СТВ, передает БЕЛТА.

"На референдуме, так же как и на выборах, предусматривается досрочное голосование. Время такое же - с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 со вторника по субботу и в воскресенье - основной день голосования. Здесь ничего не меняется", - сказал Иван Толкач.

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