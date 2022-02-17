ЦИК: списки участников референдума граждане могут уточнить в участковых комиссиях

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане могут уточнить в участковых комиссиях списки участников референдума, сообщила в эфире телеканала "Беларусь 1" секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА

"Если гражданин по какой-то причине не включен в список по месту его жительства, он с паспортом может подойти на свой участок и его, безусловно, дополнительно включат в список. Есть достаточно большое количество граждан, которые, допустим, зарегистрированы в одном регионе, а работают и проживают совершенно в другом городе. В такой ситуации им тоже необходимо обращаться в соответствующую комиссию, предоставить паспорт и тот документ, который подтверждает их проживание на территории соответствующего участка для голосования. В такой ситуации участковая комиссия тоже включит такого гражданина дополнительно в список", - рассказала Елена Балдовская.

Как сообщал ранее ЦИК, более 6,8 млн граждан включены в списки для голосования на республиканском референдуме.

Центральная комиссия напоминает, что с 11 февраля участковые комиссии принимают граждан для ознакомления со сведениями в списках участников референдума. Каждый гражданин может прийти на участок для голосования и посмотреть, правильно ли внесены данные о нем. Сделать это можно с 17.00 до 19.00 в будние дни и с 12.00 до 14.00 в субботу.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-