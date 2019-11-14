ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций

Лидия Ермошина во время досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеокамеры на избирательных участках и трансляция происходящего в интернет не панацея от спорных ситуаций. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что "видеокамера отнюдь не является панацеей". "Сама много раз наблюдала в России, как идет трансляция. Буквально через пять минут уже не помнишь, кто пришел на этот избирательный участок и что там произошло", - сказала она.

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