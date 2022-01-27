27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантические циклоны и атмосферные фронты принесут в Беларусь ветреную погоду с осадками, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"До конца недели в Беларуси ожидается неустойчивая и ветреная погода. Череда североатлантических циклонов и их атмосферные фронты будут приносить новые порции осадков в виде снега, мокрого снега и дождя", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 28 января, временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем в отдельных районах по северу страны возможно налипание мокрого снега. Местами по стране, днем по западу прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 4.

В субботу, 29 января, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Местами прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем - от минус 5 до плюс 1.

В воскресенье, 30 января, в Беларуси ожидаются сложные погодные условия. Пройдут продолжительные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами метель. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. На большей части территории прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах - до 21-24 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, по западу - от минус 1 до плюс 1, днем - от минус 2 до плюс 3.

В понедельник, 31 января, сохранится ветреная погода. Временами ожидается снег, местами метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. В ночные часы прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, днем - от нуля до минус 6.

Во вторник, 1 февраля, местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов мороза, днем - минус 1-7.-0-

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