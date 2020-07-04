ЦТ по биологии прошло без нарушений

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по биологии прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Сдавать биологию планировали более 20,8 тыс. человек. "Не явились 6,7% абитуриентов. Не прошли по медпоказаниям пять человек. Удаленных за нарушения нет", - рассказал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, за какие нарушения абитуриент может лишиться возможности сдавать ЦТ. В аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Только на ЦТ по химии и физике можно взять с собой калькулятор. Кроме того, во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения заданий.

Следующее ЦТ пройдет 6 июля. Абитуриенты проверят свои знания иностранного языка (английский, немецкий, французский, испанский, китайский).

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-