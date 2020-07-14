ЦТ по географии прошло без нарушений

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по географии прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать испытание планировали около 1,2 тыс. человек. "Не явились 13,3% из зарегистрированных абитуриентов. Удаленных и не прошедших по медпоказаниям нет", - рассказал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, что в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Во время тестирования запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения заданий. Абитуриент может быть удален из аудитории и за использование шпаргалок. В таком случае пройти испытание по предмету он сможет только в следующем году.

Тот, кто не попал на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно будет пройти перерегистрацию. Она началась 12 июля и завершится 17 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На базе их и будет проходить тестирование.

Абитуриентов 16 июля ожидает испытание по всемирной истории (новейшее время). Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-