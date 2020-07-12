ЦТ по истории Беларуси прошло без нарушений

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по истории Беларуси прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать испытание планировали 17,2 тыс. человек. "Не явились около 9,4% из зарегистрированных абитуриентов. Не прошли по медпоказаниям два человека. Удаленных за нарушения нет", - рассказал Юрий Миксюк.

Директор РИКЗ напомнил, что в аудиторию нельзя приносить телефоны и другие средства связи, устройства, передающие, принимающие и хранящие информацию. Во время тестирования также запрещено меняться местами, экзаменационными материалами, фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов, просить других людей о помощи для выполнения заданий. Естественно, абитуриент может быть удален из аудитории и за использование шпаргалок. В таком случае пройти испытание по предмету он сможет только в следующем году.

14 июля абитуриентов ожидает испытание по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-