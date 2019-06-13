ЦТ по русскому языку планируют пройти почти 63 тыс. абитуриентов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня абитуриенты сдают централизованное тестирование по русскому языку. Это одно из самых массовых ЦТ, на него зарегистрировались почти 63 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Несмотря на массовость, в РИКЗ не планируют давать особых рекомендаций по поводу заблаговременного прибытия на экзамен. Начало традиционно в 11.00. Быть на месте, как и на других ЦТ, лучше примерно за полчаса. Юрий Миксюк отметил, что система налажена таким образом, что вопросов быть не должно.

При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае их утраты или хищения). Кроме того, с собой на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий. Если у абитуриента возник вопрос, то он может обратиться к комиссии.

Следующее ЦТ, по обществоведению, пройдет 15 июня. Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 тыс. 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.-0-