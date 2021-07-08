ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,2 тыс. абитуриентов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по всемирной истории (новейшее время) планируют сдать сегодня более 1,2 тыс. абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

Последнее испытание централизованного тестирования (по основному графику) начнется в 11.00, прибыть в пункт ЦТ лучше всего за полчаса до начала.

У абитуриента должен быть заполненный и зарегистрированный пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручка с черным стержнем. Шпаргалки и мобильные телефоны брать с собой в аудиторию не стоит, за это нарушитель будет удален с экзамена и в этом году его уже не сдаст.

Тот, кто не попадет на тестирование по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно будет пройти перерегистрацию. Она началась 2 июля и завершится 9 июля. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально и принимать решение.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-