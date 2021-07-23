ЦТ с каждым годом совершенствуется, но сложность тестов не меняется - Вайтехович

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование с каждым годом совершенствуется, но сложность тестов не меняется, сообщила в пресс-центре заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

"Централизованное тестирование совершенствуется из года в год. В этом году у нас был предложен измененный формат теста. Это достаточно серьезный шаг, когда изменилось общее количество заданий, перераспределение по предметам между частью А и B. При этом серьезная задача стояла перед РИКЗ при таком изменении формата, чтобы тест не стал сложнее. То есть у нас есть программа вступительных испытаний, которая основана на учебных программах, и мы должны строго следовать этим требованиям", - сказала Наталья Вайтехович.

По ее словам, ЦТ - живой организм. "У нас меняются линейки учебников. Мы ориентируемся на то, что тесты составлены для тех абитуриентов, которые учились по этим учебникам. Мы очень жестко рассматриваем эти требованиям. То есть не можем дать материал в тесте, если он давался в учебнике для ознакомления, - отметила замдиректора. - Поэтому по отношению к тестовым заданиям постоянно идет совершенствование тестового материала, появляются новые формы заданий, задания с невербальной поддержкой, практико-ориентированные задания, которые достаточно сложно разработать в рамках теста в части А и Б. У нас в этом году поменялся бланк ответов. Он адаптирован под то количество заданий, которые есть в тесте. Вместе тем мы позаботились о ребятах, которым нужно отменить ошибочный ответ, в части В увеличилось количество полей отмены ошибочных меток".

В этом году абсолютный результат на ЦТ - 100 баллов - показали 379 участников в 403 тестированиях по 13 учебным предметам. Максимальный результат по 2 учебным предметам показали 24 абитуриента, в 2020 году - 15. По одному учебному предмету 100 баллов набрали 355 абитуриентов, в 2020 году - 308.

Всего на ЦТ зарегистрировались 62,6 тыс. человек, приняли участие более 60 тыс. Удалено за нарушения (с учетом резервных дней) 11 человек. Не прошли по медпоказаниям 16.

Как и в предыдущие годы, больше всего абитуриентов регистрировалось на русский язык, математику. Среди иностранных языков лидировал английский язык. -0-