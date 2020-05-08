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08 мая 2020, 12:47

Цветы и внимание ветерану: министр обороны поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина

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Фото из архива
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны поздравило с наступающим великим праздником - 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне - ныне живущих в Беларуси Героев Советского Союза, передает корреспондент БЕЛТА.

С каждым годом отдаляется от нас великий День Победы 1945 года, уходят очевидцы военных событий, участники борьбы с фашизмом. Поэтому каждому живущему в Беларуси ветерану уделяются особое внимание и забота. Среди них - два Героя Советского Союза Иван Ильич Кустов и Василий Сергеевич Мичурин. В канун празднования 75-летия Великой Победы Министерство обороны поздравило обоих Героев. 103-летнего полковника в отставке Василия Мичурина министр обороны Виктор Хренин приехал чествовать лично, чтобы выразить благодарность за мужество в военное время и участие в сохранении памяти о народном подвиге и патриотическом воспитании молодежи в мирные годы. Юбилейная медаль, ценный подарок, цветы и большой портрет Героя кисти заслуженного деятеля искусств Беларуси Николая Опиока дополнили искренние слова поздравления.

Для Василия Сергеевича под окнами его дома выступили оркестр Военной академии Беларуси и артисты Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил. "Три танкиста", "Катюша", вальсы и, конечно, "День Победы" трогали за душу не только ветерана, но и зрителей во дворе. "С Днем Победы! - вторил с балкона Василий Мичурин. - Спасибо, братцы, спасибо! Дай Бог вам здоровья!"

"С этим праздником мы по всей стране сегодня поздравляем прежде всего ветеранов, в том числе двух Героев Советского Союза, которых в стране осталось только двое. Благодарим за Победу, желаем здоровья. К сожалению, они не смогут лично принять участие в параде. Но, думаю, мероприятия такого формата еще раз подчеркивают: мы помним, ценим и гордимся Победой, которую они завоевали", - сказал Виктор Хренин.

Министр также отметил, что традиционный парад 9 Мая и в этом году проводится как для ветеранов, так и для каждого из нас. "Больше надо не пандемии бояться, а того, что можно совесть потерять и Победу нашу", - добавил он.

Высокое звание Героя Советского Союза говорит о выдающихся заслугах во время боевых действий. Почетный солдат 120‑й гвардейской отдельной механизированной бригады, Василий Мичурин участвовал в советско-финляндской и Великой Отечественной войнах с первого до последнего их дня. Звания Героя удостоен за подвиг в бою, который произошел в начале февраля 1940 года на Карельском перешейке. Кстати, о высокой награде он узнал уже после подписания мирного договора с Финляндией. "Золотую Звезду" ему вручал в Георгиевском зале Кремля всесоюзный староста Михаил Калинин. Потом Василия Сергеевича чествовали на родине - в Костроме, Судиславле, Сельце и в родной деревне Кузьмино. В августе 1940 года Василий Мичурин сменил службу в гарнизонах в составе своего полка на Минское военно-политическое училище. И под белорусской столицей его застала Великая Отечественная война.

Дорогой ценой ему достались боевые награды - два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, медаль "За боевые заслуги" в боях при освобождении Гомеля и Слуцка, Барановичей и Бреста. За освобождение Варшавы и бои в Восточной Пруссии он получил второй орден Отечественной войны II степени. Только 13 мая 1945 года в Чехословакии закончилась для Василия Мичурина война. А служба в Советской Армии - в 1973 году. Он продолжил общественную работу в ветеранских организациях города-героя Минска.

В этот же день еще один Герой Советского Союза, 96-летний Иван Кустов принимал поздравления и музыкальный подарок оркестра 56-го отдельного полка связи под окнами своей квартиры. Здесь он живет с женой Тамарой, чувствуя заботу дочерей, гордясь молодым поколением - тремя внуками и пятью правнуками.

Иван Кустов на фронт прибыл в марте 1943-го после окончания Свердловского военного пехотного училища. В 19 лет юноша возглавил целый взвод, а 14 января 1945 года, будучи командиром стрелковой роты 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 9-го корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта возглавил наступательный бой, за который получил почетное звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда". Молодой командир смог уверенно прорвать оборону противника при форсировании реки Пилицы в районе поселка Выборув под городом Магнушев в Польше. Солдаты Кустова переправились по хрупкому льду через реку, захватили и удерживали до подхода всего полка плацдарм на западном берегу реки. Иван Ильич несколько раз был ранен в сражениях на трех фронтах: Южном, 1-м Белорусском и 3-м Украинском. На личном счету командира - 25 взятых в плен и десятки убитых солдат немецкой армии. Награжден многочисленными орденами: Ленина, Б.Хмельницкого III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине" III степени и украинским орденом "За заслуги", а также юбилейными медалями.

В эти дни в рамках республиканской акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы" по всей Беларуси военнослужащие с оркестром поздравляют ветеранов с Днем Победы, исполняя под их окнами песни военных лет.-0-

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