ТЦСОНы в 2020 году доставили продукты и медикаменты более чем по 40 тыс. заявок

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры социального обслуживания населения в 2020 году выполнили более 40 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"За период с 20 марта по 30 декабря в территориальные центры поступило и выполнено 40,3 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Спрос на эту услугу сохраняется: с 24 по 30 декабря поступило и выполнено почти 950 заявок", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям.

К организации оперативной доставки также подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

В республике на 1 октября насчитывалось почти 844 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 155 тыс. не имеют близких родственников. При этом системно комплексные социальные услуги на дому получают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другое. В сельской местности - еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.

При оказании социальных услуг и доставке продуктов социальные работники и волонтеры соблюдают необходимые противоэпидемические меры, используют средства индивидуальной защиты.-0-