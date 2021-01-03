Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 3 января 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:10 В Чехии произошел пожар в доме престарелых В мире
17:53 ТЦСОНы в 2020 году доставили продукты и медикаменты более чем по 40 тыс. заявок Общество
17:26 Гродненские энергетики помогают восстанавливать электричество в Витебской области Регионы
17:03 Авиаторы МЧС транспортировали тяжелого пациента с COVID-19 из Бреста в Минск Общество
16:58 За двое суток нового года на дорогах Беларуси произошло 305 ДТП, погибли 8 человек Происшествия
16:31 На Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,1 В мире
15:48 Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане Общество
15:26 В Беларуси изменен порядок подачи и оформления документов для регистрации Экономика
15:03 Вакцину от коронавируса начали получать некоторые группы населения в Пекине В мире
14:46 В Туве восемь человек погибли в ДТП В мире
14:44 ФОТОФАКТ: Музыкальный спектакль для детей "Будь здоров, Новый год!" показали в Витебске Культура
14:32 В США более 4,2 млн человек получили первую дозу вакцины от COVID-19 В мире
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521 Общество
13:55 Милиция установила личность "минера" ресторана в Россонах Происшествия
13:35 Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии парка "Великий камень" - Янь Ган Экономика
13:07 В Беларуси определен порядок выезда нотариусов в агрогородки Общество
12:43 В Москве расширили список категорий для вакцинации от коронавируса В мире
12:07 Инспекторам ГАИ для остановки бесправника пришлось стрелять по колесам Происшествия
11:53 Россия, Канада, США и Финляндия вышли в 1/2 финала молодежного ЧМ Спорт
11:48 ФОТОФАКТ: Озеро Нарочь - уникальная жемчужина природы Беларуси Регионы
11:47 Движение троллейбусов на пл.Бангалор в Минске восстановлено Регионы
11:30 В Слуцком районе мужчина стал жертвой ревнивого мужа сельчанки Происшествия
11:11 В России выявили 24 150 заразившихся коронавирусом за сутки - минимум с 25 ноября В мире
11:08 В Минске на пл.Бангалор остановилось движение троллейбусов на 8 маршрутах Регионы
11:00 Глава оргкомитета рассчитывает на приезд мировых лидеров на Олимпиаду в Токио В мире
10:41 Китайский зонд "Тяньвэнь-1" достигнет орбиты Марса в феврале Технологии
10:14 Туман и до +6°С ожидается в Беларуси 4 января Общество
10:01 На озере в Вилейском районе утонули двое мужчин Происшествия
09:45 В Грузии вновь ввели ограничения, снятые в новогодние праздники В мире
09:31 Три человека погибли при пожарах в Беларуси за минувшие сутки Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
03 января 2021, 17:53

ТЦСОНы в 2020 году доставили продукты и медикаменты более чем по 40 тыс. заявок

Фото из архива
Фото из архива

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры социального обслуживания населения в 2020 году выполнили более 40 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"За период с 20 марта по 30 декабря в территориальные центры поступило и выполнено 40,3 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Спрос на эту услугу сохраняется: с 24 по 30 декабря поступило и выполнено почти 950 заявок", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Все 146 территориальных центров, которые есть в регионах страны, принимают заявки по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по отдельным телефонным линиям.

К организации оперативной доставки также подключились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

В республике на 1 октября насчитывалось почти 844 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, из них 155 тыс. не имеют близких родственников. При этом системно комплексные социальные услуги на дому получают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают пожилых граждан 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. Социальные услуги включают уборку помещений, готовку, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплату коммунальных услуг и другое. В сельской местности - еще и растопку печи, доставку воды, уборку придомовой территории.

При оказании социальных услуг и доставке продуктов социальные работники и волонтеры соблюдают необходимые противоэпидемические меры, используют средства индивидуальной защиты.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство труда и соцзащиты помощь соцзащита
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Скриншот из видео МЧС Авиаторы МЧС транспортировали тяжелого пациента с COVID-19 из Бреста в Минск
Казимир Великоселец. Фото catholic.by Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521
Фото из архива В Беларуси определен порядок выезда нотариусов в агрогородки
Фото из архива Лишний год совсем не лишний?
Фото из архива Туман и до +6°С ожидается в Беларуси 4 января
Главное
Минималка, пенсионный возраст и стаж, условия для многодетных - что изменилось для белорусов с 1 января
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1837 пациентов с COVID-19, выписан 1521
В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы - МВД
В первые часы 2021 года в Беларуси родились 53 ребенка
Топ-новости
Лукашенко в новогоднем обращении: давайте будущий год сделаем годом народного единства
Назначен новый глава белорусских католиков, отставка Кондрусевича принята в Ватикане
Правительство определило правила проведения распродаж
По музею в год: что нового появилось в Брестской крепости
ТЦСОНы в 2020 году доставили продукты и медикаменты более чем по 40 тыс. заявок
Лишний год совсем не лишний?
Колядко: много предложений к Всебелорусскому народному собранию поступает от молодежи
В Беларуси определен порядок выезда нотариусов в агрогородки
В Беларуси вместо госпошлины вводится транспортный налог
Лови момент!
Официально опубликован обновленный Налоговый кодекс
Личный электронный кабинет появится у каждого белоруса
Беларусь заключила с азербайджанской SOCAR долгосрочный контракт на поставку нефти
ДОСЬЕ: К 65-летию Белорусского телевидения
Областным Советам депутатов разрешили вводить местный сбор при выезде из страны
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.