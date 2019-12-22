Туман и до +11°С ожидается в Беларуси 23 декабря

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 декабря, в отдельных районах республики прогнозируется туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сохранится облачная погода, ночью на большей части страны, а днем преимущественно по юго-восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха составит ночью от 1 до 7 градусов тепла, максимальная днем - плюс 4-9, а по юго-востоку воздух прогреется до 11 градусов выше нуля.-0-