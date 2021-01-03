Туман и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января

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3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туман, до 6 градусов тепла и гололедица на отдельных участках дорог ожидаются в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В ближайшие сутки будет преобладать облачная погода. Во многих районах прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Местами туман, в ночные и утренние часы в некоторых районах слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет восточный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - от 0 до плюс 6 градусов.-0-