Туман и дожди прогнозируют 7 ноября в Беларуси

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода, дожди прогнозируются 7 ноября в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди, ночью и утром по северу страны - мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман.

Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов выше нуля, днем - до плюс 7-13 градусов.-0-

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