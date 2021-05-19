Турчин поручил разработать проект временной кровли для костела в Будславе

19 мая, Будслав /Корр. БЕЛТА/. Проект временной кровли для костела Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе надо разработать за июнь. Такую задачу поставил сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время встречи по вопросам восстановления исторического объекта в Будславе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока ведется детальное обследование пострадавшего во время пожара костела, надо параллельно искать ответственную проектную организацию для разработки плана реконструкции объекта. Вместе с этим в первую очередь здание требует временной кровли, которая защитит внутреннюю часть строения от повреждений. Стены, ценная старинная живопись, орган страдают от влажности, поэтому проект временной крыши должен быть сделан за июнь, чтобы как можно быстрее накрыть ею здание", - сказал Александр Турчин.

Сейчас специалисты рассматривают два материала для временного купола - дерево и металл. При окончательном выборе будут руководствоваться сроками изготовления крыши.

Глава региона также предложил рассмотреть проектной организацией ОАО "Институт Минскгражданпроект", которое занималось восстановлением костела в 2012-2013 годах.

Возгорание произошло в костеле утром 11 мая. Прихожан в здании не было, о пожаре сообщил ксендз. На место прибыла специальная и аварийно-спасательная техника, была организована эвакуация ценностей. Локализация пожара осложнялась тем, что первоначально горели деревянные конструкции в скрытых пустотах между элементами перекрытия и покрытия. По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Причины пожара устанавливаются.-0-