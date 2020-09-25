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Общество
25 сентября 2020, 09:00

Турецкий бизнес готов инвестировать в строительный рынок Беларуси

В непростой период мирового спада, вызванного пандемией коронавируса, Беларусь сохранила устойчивость своей экономики и продемонстрировала рост в строительной отрасли. Такое мнение высказал директор по координации проектов турецкой компании ADO Group Ясар Анил Гюлель.

Турецкий бизнесмен посетил Минск, чтобы лучше узнать страну, в которую его компания собирается инвестировать немалые средства. "Мы думаем, что даже в период пандемии Беларусь доказала устойчивость экономики, продемонстрировав толчок в развитии строительной отрасли", – заявил он.

Ясар Анил Гюлель, директор по координации проектов турецкой компании ADO Group
Ясар Анил Гюлель, директор по координации проектов турецкой компании ADO Group

Компания ADO Group объединяет более 50 брендов по всему миру и владеет 117 патентами. Она является ведущим экспортером Турции на мировой рынок профилей ПВХ, которые используются для производства окон, дверей, фасадов. По мнению Ясара Анила Гюлеля, создание производства профилей ПВХ в Беларуси позволит турецкому бизнесу увереннее представить свою инновационную продукцию на строительном рынке нашей страны. "Это запатентованная продукция, которую производим только мы. В наших профилях не используется металлический каркас – это композитная система из дерева и ПВХ, сочетание современных технологий и экологии", – рассказал Ясар Анил Гюлель.

Профили ПВХ с деревянным каркасом имеют преимущества не только в экологичности. Они легче в обработке. У этой продукции лучше показатели по звукоизоляции и прекрасные параметры теплоизоляции. "Окна с нашим профилем прекрасно сохраняют тепло зимой и прохладу летом. В строительной отрасли Беларуси большое внимание уделяется высокому качеству строительства и используемых материалов, и наша продукция полностью отвечает этим требованиям", – отметил бизнесмен.

Строительство комплекса Minsk World
Строительство комплекса Minsk World

Про конкретные суммы инвестиций говорить пока рано, но в экономику Беларуси турецкая сторона готова вложить до 40 млн долларов и создать около 300 новых рабочих мест. Бизнесмен был впечатлен масштабами строительных проектов, которые реализуются в нашей стране. "Я видел комплекс "Минск Мир", он великолепен. Нам рассказали, что здесь будет построено три миллиона квадратных метров. Такого масштаба сегодня нет нигде в мире. И мы ведем переговоры, чтобы продукция нашей компании могла использоваться при строительстве зданий в этом комплексе", – подчеркнул Ясар Анил Гюлель.

Как свидетельствует практика турецкой компании, инновационная продукция пользуется большим вниманием на мировых рынках и имеет немалый экспортный потенциал. Таким образом, создание инвестиционного производства профилей ПВХ на деревянном каркасе сможет способствовать не только реализации планов правительства по импортозамещению, но и помочь в продвижении продукции "Сделано в Беларуси" на рынки стран-партнеров.

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