Турецкий бизнес готов инвестировать в строительный рынок Беларуси

В непростой период мирового спада, вызванного пандемией коронавируса, Беларусь сохранила устойчивость своей экономики и продемонстрировала рост в строительной отрасли. Такое мнение высказал директор по координации проектов турецкой компании ADO Group Ясар Анил Гюлель.

Турецкий бизнесмен посетил Минск, чтобы лучше узнать страну, в которую его компания собирается инвестировать немалые средства. "Мы думаем, что даже в период пандемии Беларусь доказала устойчивость экономики, продемонстрировав толчок в развитии строительной отрасли", – заявил он.

Ясар Анил Гюлель, директор по координации проектов турецкой компании ADO Group

Компания ADO Group объединяет более 50 брендов по всему миру и владеет 117 патентами. Она является ведущим экспортером Турции на мировой рынок профилей ПВХ, которые используются для производства окон, дверей, фасадов. По мнению Ясара Анила Гюлеля, создание производства профилей ПВХ в Беларуси позволит турецкому бизнесу увереннее представить свою инновационную продукцию на строительном рынке нашей страны. "Это запатентованная продукция, которую производим только мы. В наших профилях не используется металлический каркас – это композитная система из дерева и ПВХ, сочетание современных технологий и экологии", – рассказал Ясар Анил Гюлель.

Профили ПВХ с деревянным каркасом имеют преимущества не только в экологичности. Они легче в обработке. У этой продукции лучше показатели по звукоизоляции и прекрасные параметры теплоизоляции. "Окна с нашим профилем прекрасно сохраняют тепло зимой и прохладу летом. В строительной отрасли Беларуси большое внимание уделяется высокому качеству строительства и используемых материалов, и наша продукция полностью отвечает этим требованиям", – отметил бизнесмен.

Строительство комплекса Minsk World

Про конкретные суммы инвестиций говорить пока рано, но в экономику Беларуси турецкая сторона готова вложить до 40 млн долларов и создать около 300 новых рабочих мест. Бизнесмен был впечатлен масштабами строительных проектов, которые реализуются в нашей стране. "Я видел комплекс "Минск Мир", он великолепен. Нам рассказали, что здесь будет построено три миллиона квадратных метров. Такого масштаба сегодня нет нигде в мире. И мы ведем переговоры, чтобы продукция нашей компании могла использоваться при строительстве зданий в этом комплексе", – подчеркнул Ясар Анил Гюлель.

Как свидетельствует практика турецкой компании, инновационная продукция пользуется большим вниманием на мировых рынках и имеет немалый экспортный потенциал. Таким образом, создание инвестиционного производства профилей ПВХ на деревянном каркасе сможет способствовать не только реализации планов правительства по импортозамещению, но и помочь в продвижении продукции "Сделано в Беларуси" на рынки стран-партнеров.

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