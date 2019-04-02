Туристическая ярмарка "Отдых-2019": строим планы на отпуск и каникулы

Четыре весенних дня в центре Минска будут наполнены свежестью морского бриза и ароматом хвойных лесов: в белорусской столице с 3 по 6 апреля пройдет 22-я Международная весенняя ярмарка туристских услуг "Отдых-2019". У ее посетителей будет возможность забронировать или приобрести весенние и летние туры по самым выгодным ценам, а также оценить возможности въездного и внутреннего туризма и досуга в нашей стране.

В работе ярмарки примут участие компании из 15 стран (Беларусь, Болгария, Грузия, Испания, КНР, Куба, Литва, Молдова, Сербия, Польша, Россия, Турция, Тунис, Украина, Узбекистан), а контакты у стендов будут дополнены обширным информационным сопровождением.

Так, сразу несколько компаний представят актуальные предложения автобусных туров в различные страны. Например, "Комфорт Трэвел" – путешествия к морю в Украину (Коблево, Затока) и Грузию (Батуми, Кобулети). "Ростинг" – экскурсионные и комбинированные туры в Португалию с отдыхом на океане. Компания "Бел-ориентир" подробно остановится на качественном сервисе при организации автобусных туров, "Внешинтурист" – на особенностях продаж экскурсионных туров, а "Экотур-6" намерен в равной степени рекламировать как автобусные, так и авиапутешествия.

Ряд экспонентов специализируется на авторском, региональном и тематическом туризме. Скажем, "Туртртранс-вояж" называет свои туры "особенными": с отдыхом на море, озере, океане, в горах, треккинг-туры, тематические, авторские, событийные, по регионам одной страны… Презентация нового каталога "Весна–лето 2019" от этой компании также пройдет в рамках ярмарки "Отдых".

А гости из Польши рассчитывают заинтересовать белорусскую сторону маршрутами по штетлам – поселениям полугородского типа с преобладающим еврейским населением.

Летний отдых на море – пожалуй, одна из самых популярных тем весенних туристских ярмарок в Минске. Такие туры в рекламе не нуждаются, однако, например, компания "Солвекс" намерена обратить особое внимание на отдых в Болгарии (планируется участие в презентации представителей курорта Албена) и на средиземноморских курортах Кипра и Испании.

Профессионалов бизнеса, а также многих клиентов туристических компаний интересуют предстоящие изменения в национальном законодательстве в сфере туризма. Этой теме будет посвящен круглый стол, который организует Департамент по туризму Минспорта. Он же проведет презентацию новых туристско-экскурсионных маршрутов и объектов туристической инфраструктуры "Познай Беларусь". Кроме того, в рамках ярмарки пройдет презентация "На пути к II Европейским играм 2019 года в Минске", организованная ее дирекцией. В деловой программе ярмарки "Отдых-2019" также будут рассмотрены особенности современных систем онлайн-бронирования туров, продвижения туристических компаний в интернете и ряд других, не менее интересных тем.

22-ю Международную весеннюю ярмарку туристских услуг "Отдых-2019" проводит Национальный выставочный центр "Белэкспо" совместно с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

Тематика – путешествия (сезонный отдых, бизнес-туры, детский отдых, круизы, образовательные туры), медицинский туризм, экскурсионные программы, транспортные услуги, спортивный инвентарь, страхование в туризме, услуги санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристические клубы, гостиничный сервис, товары для отдыха и спорта, а также карты, буклеты, путеводители и др.

Ярмарка пройдет с 3 по 6 апреля по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 14.

Контакты организаторов:

тел./факс:(+375 17) 334-11-92;

e-mail: tourfair@belexpo.by

Размещение рекламы на БЕЛТА