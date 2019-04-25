Туристический потенциал Беларуси и II Европейские игры презентованы в Словакии

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское посольство в Словакии презентовало в Братиславе туристический потенциал Беларуси и II Европейские игры, сообщили БЕЛТА в дипмиссии.

Словакию на II Европейских играх будут представлять более 70 спортсменов, поэтому ожидается, что Минск посетит много гостей из этой страны.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня отметил, что спортивные соревнования - самый эффективный инструмент народной дипломатии. Например, во время чемпионата мира по хоккею, который прошел в Минске в 2014 году, словаки составили одну из наиболее многочисленных национальных групп болельщиков. Это, по мнению дипломата, позволило Беларуси приобрести в Словакии сотни новых друзей.

Своим мнением о Беларуси и ее спортивной инфраструктуре на презентации поделился известный словацкий хоккеист, бывший тренер минского "Динамо" Любомир Покович. Именно под его руководством в сезоне 2014/2015 белорусская команда достигла своих максимальных результатов в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. "Словацкий хоккеист дал высокую оценку спортивным объектам в белорусской столице, отозвался о Минске как о чистом зеленом красивом европейском городе", - рассказали в посольстве.

Участникам мероприятия рассказали об основных направлениях туристических поездок в Беларусь, действующем 30-дневном безвизовом режиме посещения страны и 10-дневном безвизовом посещении отдельных туристско-рекреационных зон.

Презентацию посетили руководители Министерства образования, науки, исследований и спорта Словакии, Конституционного комитета Национального совета (парламента), представители Национального олимпийского комитета и Министерства иностранных и европейских дел, аккредитованные в Словакии дипломаты. Кроме того, гостями мероприятия стали представители региональных органов власти, высших учебных заведений, бизнесмены, участники общественных объединений и журналисты ведущих СМИ страны.-0-

Фото посольства Беларуси в Словакии