Туристы из Турции стали чаще посещать Беларусь

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Турецкие туристы в составе организованных групп стали чаще посещать Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама накануне приезда в Минск министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу.

По мнению дипломата, туристическая отрасль является одной из перспективных для сотрудничества Беларуси и Турции. Она констатировала, что белорусские туристы давно и хорошо знакомы с турецкими курортами, постоянно приезжают на отдых и экскурсии. "В последние годы я наблюдаю такую позитивную тенденцию, когда все больше турецких туристов приезжают в Минск, другие города, знакомятся с белорусскими достопримечательностями. Мы хотим, чтобы наших туристов все больше приезжало в вашу страну. И, конечно же, мы всегда рады белорусским гостям в Турции", - добавила посол.

Министр иностранных дел Турции 27-28 августа посетит Беларусь На 28 августа запланированы переговоры турецкого гостя с министром иностранных дел Владимиром Макеем в расширенном составе.

Она обратила внимание на важность того, что между профильными ведомствами Беларуси и Турции, которые отвечают за туристическую составляющую, налажен диалог. Представители турбизнеса двух стран обсуждают темы развития контактов, а также определяют проекты для совместной реализации.

Кезбан Нилвана Дарама выразила восхищение красотой белорусской природы, которая, по ее мнению, является привлекательным фактором для турецких туристов.-0-