Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы уже начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня, сообщила сегодня журналистам председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова, передает корреспондент БЕЛТА.

Агроусадьбы уже готовятся к приему туристов в дни соревнований, некоторые гости планируют провести в усадьбах по несколько недель. В связи с Евроиграми в текущем году планируется перенести сроки проведения Дня открытых дверей в агроусадьбах - традиционно это мероприятие проводится в мае, но сейчас его хотят организовать в июне.

Сейчас цены на одни сутки в агроусадьбе с завтраком начинаются от $7-10, а в среднем составляют $20-25. Тенденции к росту цен сейчас нет, констатировала председатель БОО "Отдых в деревне". Поэтому во время II Европейских игр агроусадьбы могут быть хорошей альтернативой гостиницам, считает Валерия Клицунова.

По словам заместителя директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталия Грицевича, сейчас агротуристический рынок растет не такими бурными темпами, как раньше, зато ассортимент предлагаемых усадьбами услуг становится разнообразнее. В Минспорта рассчитывают, что агроэкотуризм в 2019 году привлечет в страну еще больше гостей, и увеличение турпотока произойдет в том числе благодаря II Европейским играм. Виталий Грицевич подтвердил, что на соревнования приедет около 50 тыс. участников и туристов. "Ожидается, что на игры прибудет около 18 тыс. официальных лиц. По итогам проведенного вместе с дирекцией игр анализа мы также видим, что именно туристов, болельщиков приедет еще около 30 тыс.", - рассказал он.

Председатель общественного совета по развитию агроэкотуризма Воложинского района, владелец агроусадьбы "Ганка" Анатолий Ганец рассказал, что 2018 год по количеству принятых туристов сопоставим с предыдущими. При этом доля европейских туристов в белорусских агроусадьбах растет, из России их стало меньше. "Чтобы эта деятельность давала доход, необходимо каждый год делать что-то новое, необычное. Каждая усадьба должна иметь свою фишку и продвигать себя, чтобы люди с удовольствием приезжали", - считает Анатолий Ганец.-0-

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