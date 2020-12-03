3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Tut.by лишился статуса СМИ, подтвердили БЕЛТА в Экономическом суде Минска.

В Экономическом суде Минска сегодня состоялось основное судебное заседание по иску Министерства информации к ООО "Тут Бай Медиа". "Исковые требования Министерства информации удовлетворены в полном объеме", - отметили в суде.

Ранее Экономический суд Минска приостановил рассмотрение этого дела до тех пор, пока Верховный суд не рассмотрит жалобу общества с ограниченной ответственностью на предупреждения министерства, которые касались определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред государственным и общественным интересам.

12 ноября Верховный суд признал обоснованными два письменных предупреждения, вынесенных владельцу сетевого издания tut.by - обществу с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" о нарушении требований закона "О средствах массовой информации". Одно предупреждение признано недействительным.

Как ранее сообщало Министерство информации, письменные предупреждения выносились ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by Закона о СМИ.

Важно при этом понимать, что в соответствии с п.п.2.2 п.2 ст.51 Закона о СМИ республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации в течение года двух и более письменных предупреждений.-0-