Творческие работы на конкурс "За што я люблю родную зямлю" можно прислать до 20 августа

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Творческие работы на конкурс "За што я люблю родную зямлю", посвященный Году малой родины, можно прислать до 20 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

"Ожидается, что в работах жителей городов и деревень Беларуси будут отражены достижения в развитии регионов страны, воплощено чувство гордости за свою малую родину и любовь к ее героическому прошлому и славному настоящему", - отметили в НАН. К участию принимаются оригинальные эссе, стихотворения, рассказы, очерки и другие творческие работы, написанные гражданами Беларуси на белорусском языке самостоятельно или в соавторстве, не участвовавшие в конкурсах и не публиковавшиеся ранее. Предлагаемые темы - "За што я люблю свой край", "Мова маёй малой Радзімы", "Родная зямля - крыніца натхнення", "Квітней, мая Радзіма!".

Оценку работ будут проводить сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Критерии оценки - соответствие заявленной теме, общественная актуальность, оригинальность, художественный уровень и совершенное владение языком. Объем творческих работ - до 10 печатных страниц.

Итоги конкурса будут подведены во время Недели художественного слова (с 31 августа по 6 сентября) и Дня белорусской письменности (6 сентября). Победители конкурса будут отмечены памятными призами, дипломами, грамотами и благодарностями НАН Беларуси. Лучшие работы будут опубликованы отдельным сборником.

Творческие работы можно прислать до 20 августа по адресу: Институт языкознания имени Якуба Коласа, ул. Сурганова, 1/2, г. Минск, 220072 или по электронной почте: inlinasbel@tut.by с пометкой “Конкурс”.-0-